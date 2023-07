Skyrim: una mod inserisce finalmente i piedi nel gioco Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim è veramente un gioco ampio e ricco di elementi, ma c'è una cosa che è sempre mancata nell'RPG open world di Bethesda, ovvero i piedi del protagonista, che finalmente sono stati inseriti attraverso una mod.

Attraverso la mod "Improved Camera SE", messa in condivisione da TwistedModding, l'inquadratura in prima persona di Skyrim ottiene finalmente un elemento necessario per la massima immedesimazione, ovvero la possibilità di vedere il proprio corpo, comprese gambe e piedi, all'interno del mondo di gioco.

Come dimostrato nel video, guardando verso il basso è ora possibile notare tutto il resto del personaggio principale, fino alle estremità.