Resident Evil: Code Veronica Remake è una possibilità che Capcom sta valutando

Questo non va preso come una conferma del fatto che Resident Evil: Code Veronica Remake arriverà effettivamente sul mercato, ma Capcom ha fatto capire che non vuole escludere questa possibilità e di voler prendere in considerazione anche i capitoli al di fuori della numerazione standard di Resident Evil come possibili soggetti di Remake.

Una nuova apertura da Capcom

Il portavoce di Capcom ha riferito che "Discussioni sono in corso sulle future estensioni di questa serie, in modo da poterla far godere a un pubblico ampio", cosa che vuole dire praticamente tutto e niente, ma essendo riferita a una domanda diretta su Code Veronica e altri titoli simili, possiamo prenderla quantomeno come una certa apertura in questo senso.

Una posizione diversa da quanto era stato riferito, ad esempio, lo scorso ottobre, quando Capcom aveva affermato che non c'erano piani per un Resident Evil Code: Veronica Remake quasi a voler stroncare sul nascere qualsiasi possibile aspettativa. D'altra parte, il fatto di aver bloccato i remake fanmade di Code Veronica e del primo capitolo lasciava presagire la possibilità che la compagnia si volesse riservare lo spazio per possibili rielaborazioni di questo tipo.