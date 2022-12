Resident Evil: remake fanmade di Code Veronica e del primo capitolo bloccati da Capcom

Un remake fan-made di Resident Evil - Code: Veronica (2000, Dreamcast) era in fase di sviluppo insieme a un remake piuttosto impressionante di Resident Evil 1, che includeva contenuti completamente nuovi ambientati prima degli eventi del gioco principale. Il team ha però annunciato che i lavori dietro il progetto devono essere interrotti perché Capcom ha inviato una diffida per bloccare il tutto.

La cancellazione di questi progetti da parte di Capcom, che ovviamente ha tutto il diritto di farlo, è un po' sorprendente se si considera che raramente fa questo genere di cose. L'esempio più evidente in tal senso è stato RE2 Reborn del 2015, un remake di Resident Evil 2 realizzato dal team italiano che ha poi creato Daymare: 1998. Tuttavia, si è trattato di una serie di circostanze molto specifiche, in quanto il gioco è stato eliminato per non entrare in conflitto con il remake ufficiale di Capcom (e il team dietro RE2 Reborn è stato persino invitato al quartier generale di Capcom per dare il proprio feedback sul gioco ufficiale).

Capcom ha già chiarito che non ci sono piani per un remake di Code: Veronica al momento, quindi non si tratta di questo. Alcuni hanno ipotizzato che la causa sia stata l'accettazione di donazioni del team da parte dei fan: non è però la stessa cosa di vedere il gioco fan-made basato su Resident Evil, che violerebbe direttamente i diritti d'autore (gli sviluppatori affermano inoltre che non è stata la ragione fornita da Capcom).

C'è la possibilità che questi giochi siano diventati troppo famosi per il loro bene. Parte della scelta di un'azienda di agire o meno per proteggere i propri diritti d'autore dipende dal fatto che il progetto possa essere scambiato per un contenuto ufficiale; se un progetto fan-made rimane abbastanza piccolo, probabilmente non varrebbe la pena di perseguirlo.