Peaky Blinders Mastermind è stato rimosso da Steam, ultima occasione per acquistarlo su console?

Peaky Blinders: Mastermind non è più disponibile tramite Steam. Il gioco è stato eliminato dal catalogo del negozio di Valve. Non è quindi possibile acquistarlo, ma se lo possedete già dovrebbe essere ancora accessibile dalla vostra libreria.

Notiamo che il gioco è ancora disponibile su PlayStation Store (in sconto, tra l'altro, a soli 2.49€) ma non pare disponibile su Xbox Store. Su Switch è invece disponibile a prezzo pieno. Potrebbe quindi essere la vostra ultima occasione per comprarlo su console, nel caso nel quale l'editore lo stia effettivamente rimuovendo.

La motivazione ufficiale della rimozione del gioco non è nota e, a meno che non si tratti di un errore, è credibile che si tratti di un problema con la licenza della serie TV: potrebbe essere in scadenza e l'editore potrebbe non essere interessato a rinnovare l'accordo per un gioco che oramai non venderà più. Anche all'uscita non ha fatto grande clamore.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Peaky Blinders: Mastermind è un gioco di puzzle e avventura, basato sulla pluripremiata serie TV della BBC e di Netflix. Benvenuti a Birmingham, all'indomani della Grande Guerra. Ambientato prima degli eventi della prima stagione, Peaky Blinders: Mastermind vi permette di unirvi alla banda criminale della famiglia Shelby. Seguite l'ascesa di Tommy mentre scopre con successo un sinistro complotto per mettere fuori gioco la famiglia, dimostrandosi degno di essere la vera mente dei Peaky Blinders."

"Mastermind si riferisce alla capacità di Tommy di pianificare scenari complessi nella sua testa. In qualità di giocatore, potrete esercitare questo potere prendendo il controllo dei membri chiave della famiglia Shelby, tra cui Tommy, Arthur, Polly e altri ancora. Diventate il Mastermind mentre resettate e riavvolgete liberamente il percorso di ogni personaggio per mettere a punto tutte le loro azioni e ottenere una perfetta coordinazione."