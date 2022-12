Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered annunciato con un trailer

A sorpresa oggi Skunkape Games ha annunciato Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered, riedizione tirata a lucido dell'avventura con protagonisti i due animali antropomorfi-detective che arriverà sul mercato nel corso del 2023. Il reveal è stato accompagnato da un teaser trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il gioco originale è stato pubblicato in forma episodica da aprile ad agosto del 2010 su PC, PS3, Mac e iPad. Al momento non sono state svelate le piattaforme di riferimento di questa versione rimasterizzata.

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered è la terza riedizione della serie ad opera di Skunkape Games dopo Sam & Max Save the World Remastered e Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco originale:

"Un potere soprannaturale, che permette di controllare spazio e materia, richiama gli individui più forti e più strani in grado di maneggiarlo: signori della guerra intergalattici e divinità terribili, esseri sotterranei e studiosi dell'arcano."

"La più grande coppia di animali-detective dei videogame, Sam e Max, va alla ricerca del potere contenuto in antichi segreti, mentre il maniacale Max, per combattere i nemici, acquisisce le abilità di mutare forma e il teletrasporto, impara a leggere la mente e a prevedere il futuro."