Tekken 8 e non solo: Katsuhiro Harada lavora a molteplici progetti

Katsuhiro Harada, storico producer di Bandai Namco, ha svelato di essere al lavoro su più progetti contemporaneamente, tra cui ovviamente Tekken 8, la nuova attesa iterazione della saga picchiduro.

Harada lo ha svelato in un'intervista con il portale giapponese 4Gamer, dove alla domanda su quali sono le sue ambizioni e buoni propositi per il 2023, ha risposto che sta lavorando a molteplici giochi.

Ha aggiunto che c'è ancora molto lavoro da fare su Tekken 8 e che lo sviluppo richiederà ancora del tempo, il che sembrerebbe suggerire che il lancio non avverrà di certo nei primi mesi dell'anno venturo. Ha dichiarato anche di essere fiducioso del fatto che il team di sviluppo sta facendo del suo meglio e che purtroppo teme che il tempo a disposizione non gli basti per dedicarsi a tutti i progetti che ha in mente.

Tekken 8

Purtroppo Harada non ha condiviso nessun dettaglio riguardo ai molteplici giochi a cui sta lavorando e chissà se ne sapremo di più nel corso del 2023, dato che probabilmente al momento la priorità è quella di concludere i lavori sul picchiaduro di Bandai Namco, che in ogni caso è facile prevedere riceverà anche un abbondante supporto post-lancio. A tal proposito, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutte le informazioni più recenti su Tekken 8.