Il 2022 di PlayStation Plus, un anno di trasformazioni

Il 2022 è stato un anno di trasformazioni per PlayStation Plus, con l'introduzione dei livelli Extra e Premium e l'arrivo di tantissimi giochi per gli abbonati.

Il 2022 di PlayStation Plus è stato un anno di cambiamenti e trasformazioni: consapevole che i numeri della piattaforma streaming PlayStation Now si ostinavano a non decollare e colta dal desiderio di competere sullo stesso terreno di Xbox Game Pass con un catalogo ricco di contenuti per i possessori di PS5 e PS4, Sony ha pensato di accorpare tutti i servizi e creare tre differenti livelli di abbonamento. Naturalmente a raccontare la storia di questi ultimi dodici mesi non sono state tanto le strategie commerciali, quanto piuttosto i giochi: da quelli disponibili ogni mese per gli utenti base a quelli che sono andati ad affollare la line-up dei nuovi livelli, dando vita a una piattaforma all-you-can-play dal valore indiscutibile grazie allo straordinario mix di esclusive PlayStation e prodotti terze parti.

I tre livelli di abbonamento PlayStation Plus, i tre livelli di abbonamento Il nuovo PlayStation Plus ha fatto il proprio debutto in Italia lo scorso giugno, introducendo come detto tre differenti livelli di abbonamento: Essential (8,99€ al mese), che corrisponde al PS Plus tradizionale; Extra (13,99€ al mese), che aggiunge a quei vantaggi un ricco catalogo di giochi PS5 e PS4; e infine Premium (16,99€ al mese), che oltre a includere i contenuti dei primi due livelli può contare anche sui classici PlayStation, sulle demo estese e sulla possibilità di giocare in streaming. In concomitanza con il lancio, abbiamo provato i nuovi abbonamenti a PlayStation Plus, trovando esattamente ciò che immaginavamo: una piattaforma estremamente ricca di contenuti, dal valore straordinario soprattutto per i nuovi utenti, che già a partire dai 13,99€ al mese del tier Extra (che diventano 99,99€ per un anno, consentendo un risparmio non da poco) possono accedere a un'enorme quantità di esclusive Sony e a tantissimi titoli terze parti di qualità.

Dodici mesi di Essential God of War è stato uno dei giochi di punta del catalogo PlayStation Plus Essential nel 2022 L'annuncio del nuovo PlayStation Plus è arrivato alla fine di marzo e i livelli Extra e Premium hanno esordito a giugno, ma i primi sei mesi del 2022 per il servizio Sony non sono stati di semplice attesa, tutt'altro. Anche in questo caso la casa giapponese ha lasciato parlare i giochi: a gennaio abbiamo avuto titoli come DIRT 5 e Persona 5 Strikers, a marzo Ghostrunner e l'espansione Legends di Ghost of Tsushima, a maggio FIFA 22 e a giugno God of War. Dopo l'introduzione dei tre livelli di abbonamento, il piano Essential ha continuato a proporre contenuti mensili di pregio per il resto dell'anno: da Crash Bandicoot 4: It's About Time a Yakuza: Like a Dragon, da Need for Speed Heat a Hot Wheels Unleashed, da Nioh 2 a Mass Effect Legendary Edition. Ci sono stati mesi più buoni di altri, è chiaro, ma chi pensava che Sony avrebbe tirato i remi in barca nel tentativo di spingere l'utenza verso i tier Extra e Premium è stato smentito.

Le novità del catalogo Extra e Premium Horizon Zero Dawn è uno dei contenuti più in vista nel catalogo di PlayStation Plus Extra Al debutto, PlayStation Plus Extra e Premium hanno ovviamente provato a rubare la scena, proponendo una lista dei giochi estremamente ricca e interessante, che include nomi come Assassin's Creed Valhalla, Bloodborne, Concrete Genie, Control, Days Gone, Death Stranding, Demon's Souls, Detroit: Become Human, DOOM, For Honor, Ghost of Tsushima, God of War, Hollow Knight e Horizon Zero Dawn. E poi ancora inFAMOUS: Second Son, Killzone: Shadow Fall, Marvel's Guardians of the Galaxy, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Nioh, Prey, Returnal, Shadow of the Colossus, Shenmue 3, The Last Guardian, The Division, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Vampyr, Watch Dogs, Wolfenstein: The New Order e Zombie Army 4: Dead War. Insomma, una quantità impressionante di titoli per PS5 e PS4, capace di garantire da sola migliaia di ore di intrattenimento. Adottando il classico sistema con entrate e uscite, Sony non si è però accontentata di questo assetto iniziale, introducendo ogni mese nuovi contenuti ed escludendone altri, così da garantire al catalogo il dinamismo necessario per apparire sempre diverso e attrarre così il maggior numero possibile di nuovi abbonati. Seguendo questo approccio, gli ultimi sei mesi sono stati davvero notevoli. A luglio sono infatti arrivati Stray, Marvel's Avengers, vari episodi di Assassin's Creed e Final Fantasy VII Remake Intergrade, mentre ad agosto abbiamo assistito al debutto di alcuni capitoli di Yakuza, Metro Exodus e Ghost Recon Wildlands. Deathloop, Watch Dogs 2 e Assassin's Creed Origins hanno fatto il proprio ingresso a settembre, poi a ottobre è stata la volta di The Medium e di altri episodi di Assassin's Creed e Dragon Quest. Returnal, uno dei giochi PS5 nel catalogo Extra di PlayStation Plus Il 2022 è stato quindi chiuso alla grande con l'arrivo di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, vari episodi di Kingdom Hearts, The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint a novembre, WWW 2K22, vari episodi di Far Cry, Judgment, Yakuza: Like a Dragon, Yakuza 6: The Song of Life, i due capitoli de La Terra di Mezzo e Mortal Shell a dicembre. Nel frattempo, anche il catalogo dei classici PlayStation è continuato a crescere, sebbene restando sempre un po' al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali: la promessa di poter disporre fin da subito di un'ampia ludoteca di titoli appartenenti all'epoca delle prime console Sony è stata disattesa, ma c'è senz'altro tempo per recuperare.

PlayStation Plus in numeri PlayStation Plus, il numero degli abbonati nel corso degli anni nel grafico realizzato da Statista L'idea di accorpare PlayStation Plus e PlayStation Now in un unico servizio, aggiungendo al tutto un enorme catalogo di giochi PS5 e PS4, oltre a una discreta dotazione di classici PlayStation, puntava ovviamente a una crescita nel numero degli abbonati alla piattaforma, che ad oggi non è ancora riuscita a sfondare la soglia dei 50 milioni di utenti. Sorprendentemente, la rivoluzione voluta da Sony non ha prodotto finora i risultati desiderati: PlayStation Plus ha raggiunto il proprio picco nel dicembre del 2021, facendo segnare 48 milioni di abbonati, ma tale numero è poi calato progressivamente: 47,4 milioni a marzo 2022, 47,3 milioni a giugno, 45,4 milioni a settembre. In attesa di conoscere i numeri di dicembre, è chiaro ed evidente che per il momento il servizio non è riuscito ad attrarre nuovi utenti.