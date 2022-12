Numeri e curiosità sui videogiochi del 2022

La fine dell'anno. Tempo di bilanci, si fanno buoni propositi per il futuro, ma è anche il momento in cui, guardandosi indietro, saltano all'occhio alcune curiosità sui videogiochi lasciate in eredità dai dodici mesi che si preparano a salutarci. Numeri e dati di fatto prevedibili o sorprendenti, ma comunque capaci di dirci qualcosa sui tempi che corrono e che non possono che cominciare dalla considerazione più lampante, ovvero: nel 2022 il mercato digitale ha surclassato quello fisico anche su console.

Fisico vs Digitale Se già su PC il confronto appare senza storia, con il 98% dei giochi venduti in versione digitale, su console la musica non cambia, sebbene la batosta sia meno altisonante: il 72% dei titoli entrati nelle nostre case lo ha fatto in digital delivery, a cui fa fronte il 28% raggiunto dal formato fisico. Il totale vede quindi il digitale stracciare la cara vecchia custodia di plastica 94,2% a 5,8%. Spirito ecologico? Semplice pigrizia da parte degli acquirenti? La smania di collezionismo che sta scemando? Voi cosa ne pensate?

I più venduti FIFA 23 si conferma uno dei giochi più venduti dell'anno, almeno in versione fisica Il digitale insomma è uno schiacciasassi, ma quali sono i giochi più venduti in versione fisica? Be', ogni mercato ha i propri storici punti fermi e in questo senso il 2022 non ha fatto eccezione. Il Regno Unito si conferma patria di calciofili, sebbene nella realtà a livello di nazionale non vincano qualcosa dai tempi dei Beatles, con FIFA 23 che guida indisturbato la classifica. "Giappone e Nintendo" si dimostra invece un binomio inscindibile, con ben 9 titoli per Switch nella top ten che vede Splatoon 3 fare la voce grossa. Una battuta fin troppo scontata e che non faremo indicherebbe il mercato statunitense come quello dal grilletto più facile, vista l'indiscussa prima posizione di Call of Duty: Modern Warfare 2, che si lascia alle spalle un pezzo da novanta del calibro di Elden Ring.

Belli e brutti Postal 4: No Regerts si aggiudica il poco ambito premio di gioco con la media metacritic più bassa del 2022 Già, Elden Ring. È proprio lui il gioco più bello dell'anno secondo Metacritic. La media raggiunta dall'avventura di FromSoftware sul celebre aggregatore di recensioni, infatti, è addirittura di 96. Chapeau. Tuttavia, assegnare lo scettro di titolo dell'anno è un'operazione piacevole e che vede tutti in prima linea, un'attenzione di cui però non gode la proclamazione del gioco più brutto chissà perché. Ci pensiamo noi allora: l'infame piazza di disonore nel 2022 tocca a Postal 4: No Regerts, sparatutto per PC targato Running with Scissors che su Metacritic totalizza un ben poco sbandierabile 30.

Mercato Globale Il mercato mobile è ancora il più redditizio Era nell'aria già da tempo e l'anno che si appresta a lasciarci non ha che confermato il trend: stando ai dati di novembre 2022, nel mercato globale dei videogiochi, il 50% del valore totale è rappresentato dal settore mobile. Nonostante registri un calo rispetto all'anno precedente, si tratta di una cifra importante, che conferma la posizione dominante di una categoria che durante il 2022 ha generato introiti per oltre 92 miliardi di dollari. I giochi per PC e console inseguono ma senza impensierire troppo, distanziati come sono di oltre 20 punti percentuali.

Mercato Mobile L'India è leader dei download mobile A proposito, già che ci siamo: qual è secondo voi il più grande mercato al mondo per download di giochi mobile? Il Giappone? La Russia? Gli Stati Uniti? Be', acqua: è l'India. Con i suoi quasi 9 miliardi di download, l'India si dimostra la nazione del pianeta che scarica di più per quanto riguarda i titoli per dispositivi portatili. Gli Stati Uniti e il Brasile, che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione, escono addirittura doppiati dal confronto, con i loro 4 miliardi abbondanti di download. L'avreste mai detto?

I più visti League of Legends continua a rimanere sotto i riflettori, anche su YouTube I trailer rappresentano in un certo senso il biglietto da visita di un'opera, e le visualizzazioni sono un po' la cartina tornasole dell'attenzione che si genera attorno a un determinato contenuto. Malgrado la presenza massiccia di Fortnite nella top ten dei video più visti dell'anno, la corona spetta a League of Legends e al filmato della stagione 2022, forte dei suoi 140 milioni di visualizzazioni. Una cifra stellare e inavvicinabile dagli altri titoli in classifica, ma che non sorprende quanto la presenza del nome in seconda posizione: Poppy Playtime. Il trailer ufficiale del secondo capitolo dell'horror targato MOB Games totalizza infatti oltre 50 milioni di views. Un exploit clamoroso per Huggy Wuggy, la cui notorietà non accenna quindi a diminuire. Come dite? Non conoscete Huggy Wuggy? Be' potete sempre rimediare andando a guardare il nostro video su chi è Huggy Wuggy.