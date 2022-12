Gothic in arrivo su Nintendo Switch? Un tweet di THQ Nordic lo suggerisce

La serie Gothic a quanto pare potrebbe essere in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. Perlomeno questo è quanto sembrerebbe suggerire il profilo Twitter ufficiale della saga RPG di THQ Nordic.

L'account in questione ha pubblicato il classico post con gli auguri di fine anno, ma accompagnato da un'immagine che immortala un Nintendo Switch mentre fa girare uno dei giochi della serie, apparentemente Gothic 2. Il messaggio, tra l'altro augura ai fan che "i prossimi anni siano pieni di sorprese", il che sembrerebbe suggerire che una di queste sarà l'approdo di uno o più capitoli della saga sulla console Nintendo.

"Con l'anno che volge al termine, vogliamo ringraziare ognuno di voi per il vostro straordinario supporto. Gothic non sarebbe diventato quello che è oggi senza tutti voi. Buon anno, eroi senza nome! Possano i prossimi anni essere pieni di sorprese."

Come sappiamo è in sviluppo Gothic Remake, rifacimento del primo capitolo della serie uscito originariamente nel 2001 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non è da escludere a questo punto un eventuale porting via cloud anche per Switch. Tuttavia, basandoci sull'immagine nel tweet, riteniamo decisamente più probabile delle conversioni dei giochi originali usciti negli anni duemila.