Sam & Max: The Devil's Playhouse è stato aggiornato per risolvere dei bug vecchi di 15 anni

Skunkape Games ha pubblicato la patch 1.6.0 dell'avventura grafica Sam & Max: The Devil's Playhouse, titolo recentemente rimasterizzato per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, che sistema dei bug decisamente vecchi, risalenti alla versione originale del gioco di più di quindici anni fa, come scritto dal team di sviluppo: "bug che pensavano di godersi una comoda pensione anticipata dopo quindici anni in circolazione. Ci dispiace, bug. Buon anno!"