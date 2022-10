Resident Evil Code: Veronica Remake? Nessun piano al riguardo, dice Capcom

Nella lunga serie di remake su Resident Evil c'è una grossa lacuna su cui molti si stanno interrogando: Resident Evil Code Veronica non ha infatti ricevuto il suo rifacimento e pare che Capcom non abbia piani al riguardo.

La linea dei remake ha ormai superato Residente Evil Code: Veronica, considerando che il prossimo è Resident Evil 4, previsto arrivare il 24 marzo 2023. Il gioco uscì originariamente su Gamecube nel 2005, dunque ben dopo il lancio di Code: Veronica che è del 2000.

Resident Evil Code: Veronica, Clair e Chris nel gioco

È vero che si tratta di un titolo un po' scollegato dalla sequenza cronologica standard ma appartiene comunque al canone della serie, dunque sarebbe lecito aspettarsi un rilancio di qualche tipo.

Sembra che invece non ci siano piani per un remake di Resident Evil Code: Veronica, destinato dunque a rimanere nel suo stato originale (in quello dell'X HD per PS3 e Xbox 360) senza un rifacimento totale come quelli visti in seguito per gli altri capitoli della serie regolare. Tuttavia, il producer Yoshiaki Hirabayashi, interrogato sulla questione, non ha voluto escludere totalmente la possibilità: "se dovesse presentarsi l'opportunità, magari allora sì", ha riferito, ma al momento "non ci sono piani" per lo sviluppo di un remake di Residente Evil Code: Veronica.

Nel frattempo, abbiamo visto i recenti sviluppi della serie Resident Evil dallo Showcase dedicato andato in scena ieri sera.