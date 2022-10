Let’s Sing Abba, la recensione dell'omaggio all'iconico gruppo pop svedese

Con oltre 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e tante hit immortali all'attivo - "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" e "Dancing Queen" giusto per citarne un paio - gli Abba non hanno certamente bisogno di presentazioni. E lo stesso vale in ambito videoludico per la serie Let's Sing, protagonista di tante piacevoli serate a base di divertimento e karaoke. In occasione della reunion della band e della pubblicazione di Voyage, il primo album degli Abba a quarant'anni dal loro clamoroso scioglimento, Let's Sing Abba vuole ripercorrere i punti salienti della carriera del quartetto svedese: lo fa con un approccio certamente conservativo, riproponendo la medesima struttura già rodata in altri capitoli "monotematici", come ad esempio Let's Sing Queen. Scopriamo come è andata nella recensione di Let's Sing Abba, che abbiamo testato nella sua versione Nintendo Switch.

Tanta varietà, alcune grandi assenti La struttura di Let's Sing Abba è quella classica della serie Let's Sing Abba propone ben 30 hit classiche della band, oltre a "I Still Have Faith in You", pezzo forte dell'ultimo album. Con una produzione dall'altissima qualità media come quella degli Abba, la selezione non poteva che essere difficile: a fronte di hit immancabili ("SOS, "Waterloo" "Fernando") non mancano assenti illustri ("Head over Heels", "Lay All You Love on Me", "Ring Ring"). Accontentare tutti i fan sarebbe stato impossibile, ma chissà - potrebbe essere l'obiettivo di un futuro DLC. Il prodotto è ovviamente diretto a un target ben specifico: gli appassionati della musica degli Abba. Non a caso, anche gli avatar sono proprio i quattro membri della band, che possono salire di livello e guadagnare nuovi costumi tratti dai look più celebri di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid. Niente di eclatante da un punto di vista estetico - Let's Sing non ha l'obiettivo di offrire un'esperienza strabiliante dal punto di vista prettamente tecnico - ma di certo un qualcosa che renderà felici i fan.

Microfono o app? Let's Sing Abba è, senza grosse soprese, pensato per i fan della band svedese Come d'abitudine per la serie, il titolo è disponibile su varie piattaforme, ossia Nintendo Switch (la versione da noi analizzata), console PlayStation e Xbox, sia di vecchia che di nuova generazione. Per la console Nintendo sono in vendita due diverse versioni: la prima, disponibile a 39.99 euro, comprensiva del solo gioco, mentre la seconda, del costo di 49.99 euro, include anche il microfono USB. Se avete la possibilità, vi consigliamo questa seconda soluzione: il funzionamento del microfono è davvero egregio, mentre lo stesso non si può dire della app Let's Sing Mic, disponibile per smartphone iOS e Android. Oltre a un certo input lag, abbiamo avuto problemi in diverse occasioni nello stabilire il collegamento tra dispositivo e software di gioco, a causa di frequenti messaggi di errore. Si tratta comunque di un'opzione discreta soprattutto quando si sfrutta la modalità multigiocatore, per evitare di dover fornire microfoni a tutti i partecipanti (fino a otto), a patto di essere preparati a qualche possibile malfunzionamento: abbiamo riscontrato problemi, in particolare, nello stabilire il collegamento iniziale con il gioco. Il tutto avviene con l'inserimento in app di un codice fornito dal gioco, ma spesso il codice viene respinto e si deve riavviare tutto da capo. Senza contare i casi, piuttosto frequenti, in cui il collegamento viene interrotto senza una ragione apparente: specifichiamo che la prova è avvenuta con una eccellente connessione Internet in fibra, e pertanto possiamo immaginare che questo problema possa essere addirittura più sentito da chi non ha a disposizione questa opzione, peraltro non presente su tutto il territorio italiano.

Tantissime opzioni di gioco La modalità multigiocatore di Let's Sing Abba sarà il cuore di molte feste Come di consueto, questo ultimo capitolo di Let's Sing offre ben sette modalità di gioco. "Legend" offre la possibilità di competere contro una IA da battere a suon di buona intonazione (il gioco non coglie la correttezza o meno delle parole pronunciate, conta solo azzeccare e, se necessario, tenere la nota giusta), utilizzando uno dei quattro avatar proposti e ottenendo una valutazione soddisfacente alla fine di ciascun livello. Inutile dire che una buona conoscenza della musica degli Abba è prerequisito necessario per poter ottenere buoni risultati, ma trattandosi di un prodotto dichiaratamente rivolto ai fan della band non dovrebbe trattarsi di un vero problema. In "Classic", invece, si può interpretare a piacimento uno dei trentuno pezzi proposti - classificati a seconda del loro livello di difficoltà, che può variare da una a cinque stelline - in assolo o in quattro al massimo. La modalità "Feat." ci vede in duetto con un partner: al termine del pezzo si ottiene una valutazione di affinità, mentre in "Mixtape" si canta al ritmo di cinque estratti scelti dal software o dal giocatore con la composizione di apposite playlist. Abbiamo poi l'opzione "Jukebox", l'unica da sbloccare (non che la cosa richieda molto sforzo: basta interpretare una sola canzone) e forse anche la meno interessante: si tratta infatti di una modalità "passiva", in cui semplicemente si ascolta il pezzo selezionato, senza interagire in alcun modo. L'ideale per i momenti di pausa della serata... Quanto a LS World Contest, si compete contro avversari online al fine di scalare la classifica mondiale; infine, in quella che forse è la modalità più iconica di Let's Sing (e la vera ragione di tanti acquisti), con "Let's Party" da uno a otto giocatori posso partecipare a sfide a squadre oppure contro l'IA: vince chi accumula il maggior numero di punti. Niente di nuovo sotto il sole, insomma: Let's Sing Abba ripropone una formula ormai da anni sempre uguale a sé stessa, senza fornire innovazioni. Non vi è dubbio che le modalità proposte funzionino - a patto di giocare in compagnia: poche cose riescono a venire a noia velocemente quanto un karaoke fatto da soli - e da un punto di vista tecnico l'ultimo capitolo Let's Sing non delude, salvo per le problematiche già segnalate relativamente alla app per smartphone, compatibile anche con altri episodi della serie.