Resident Evil 2, 3 e 7: date d'uscita delle versioni cloud per Nintendo Switch annunciate

Durante il Resident Evil Showcase, Capcom ha annunciato le date d'uscita di Resident Evil 2, 3 e 7 per Nintendo Switch, in versione cloud. Diciamo che i giocatori di Nintendo passeranno la fine dell'anno in compagnia della serie di Capcom, come potete leggere:

Resident Evil 2: 11 novembre 2022

Resident Evil 3: 18 novembre 2022

Resident Evil 7 biohazard: 16 dicembre 2022

Tutti e tre i titoli sono già disponibili su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One. Le versioni cloud richiedono necessariamente una buona connessione a internet per essere fruite senza problemi. Capcom ha già sperimentato le soluzioni cloud su Nintendo Switch lanciandoci Resident Evil Village.

In effetti, attualmente i giochi cloud non mancano sulla piattaforma. Sempre più spesso gli editori stanno adottando questa soluzione per i port dei loro giochi, altrimenti impensabili. Tra gli ultimi giochi disponibili in cloud sulla console ibrida di Nintendo segnaliamo ad esempio Thymesia e A Plague Tale: Requiem.