Resident Evil 4 Remake: nuove immagini e secondo trailer dallo Showcase di ottobre

Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi nel corso del Resident Evil Showcase di ieri e lo ha fatto da grande protagonista, dimostrando di essere il prossimo evento di rilievo tra le uscite Capcom, come possiamo intuire dal secondo trailer riportato qui sopra e dalle nuove immagini nella galleria qui sotto.

Si tratta di un remake totale dello storico quarto capitolo della serie, uscito originariamente nel 2005 su Gamecube e ora totalmente rifatto con una grafica nuova e alcuni aggiustamenti al gameplay e alla storia. Dopo 6 anni dagli eventi di Raccoon City, l'agente speciale Leon S. Kennedy è in missione in una misteriosa zona rurale in Europa, dove sembra sia stata portata Ashley, la figlia del presidente USA.

Qui, il protagonista incontrerà una nuova forma di orrore, con gli abitanti dall'area che sono stati contagiati da agenti patogeni in grado di creare mutanti aggressivi, i "ganados".

Tra video e immagini, possiamo vedere diversi aspetti di Resident Evil 4 Remake, che si dimostra profondamente evoluto in termini tecnici e di gameplay ma anche decisamente fedele alle origini, come dimostrano alcune scene rimaste quasi intatte come il celebre assedio nella piazza del paesino di El Pueblo.

Alcune modifiche al gameplay riguarda il sistema di combattimento e nuove manovre possibili da parte dei nemici e dello stesso Leon, ad arricchire un po' gli scontri e renderli più dinamici. L'uscita di Resident Evil 4 è fissata per il 24 marzo 2023, vi rimandiamo a tutte le novità su Resident Evil emerse ieri nello speciale sul prossimo futuro della serie Capcom.