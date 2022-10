Serie Yakuza: giocatori aumentati grazie al Game Pass, stando agli sviluppatori

La software houe Ryu Gotoku Studio considera il Game Pass benefico per la sua serie di punta, quella Yakuza, al punto che gli accredita l'aumento del numero di giocatori dell'ultimo periodo. L'argomento è stato toccato in un'intervista rilasciata da alcuni membri del team alla testata Twinfinite. In particolare è stato il capo dello studio, Masayoshi Yokoyama a parlare dell'argomento, tessendo le lodi del servizio di Microsoft.

Alla domanda del giornalista a Giuseppe Nelva: "Possiamo dire che la serie Like a Dragon sia diventata completamente multipiattaforma. Ciò ha aumentato considerevolmente i giocatori rispetto a quando era solo su PlayStation? Pensi che un modello come quello del Game Pass vada bene per Like a Dragon?", Yokoyama ha risposto: "In termini di giocatori, penso che siano aumentati particolarmente in occidente. Difficile dire se sia avvenuto grazie all'arrivo sulle altre piattaforme o al cambio di genere e di protagonista nella nuova serie inaugurata da Yakuza: Like a Dragon, o a entrambe le cose. Personalmente credo che il fatto che abbonamenti come il Game Pass consentano alla gente di giocare ai vecchi capitoli nonostante gli anni passati abbia enormemente contribuito all'aumento dei videogiocatori."

La logica è chiara: potendo provare tutti i capitoli senza spendere molto, molti abbonati al Game Pass hanno scoperto la serie Yakuza, di cui è stato recentemente svelato il nuovo capitolo, giocando a tutti gli episodi. Sicuramente è un'ottima cosa per i videogiocatori, che così hanno un accesso più diretto a titoli di nicchia.