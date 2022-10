Windows 11: supporto esteso per Android 13 annunciato da Microsoft con nuove funzioni

Il supporto per Android sembra sia un elemento importante nell'evoluzione di Windows 11, con un'inclusione ancora più estesa e completa annunciata per Android 13 da Microsoft, destinato a integrare ulteriori funzionalità per le app su PC.

Windows WSA, ovvero Windows Subsystem per Android, è l'elemento su cui si basa la compatibilità con il sistema operativo Google all'interno di Windows, che consente di utilizzare le app per tale OS anche direttamente su PC e sembra sia destinato ad aggiornarsi ulteriormente nel prossimo periodo.

Microsoft ha pubblicato una sorta di sintetica roadmap delle evoluzioni previste a questa interessante funzionalità di Windows 11, mostrando le caratteristiche supportate attualmente dal sistema operativo per quanto riguarda Android, quelle non ancora funzionanti e quelle che sono destinate ad essere integrate nel prossimo periodo attraverso ulteriori aggiornamenti.

Windows 11, la roadmap degli aggiornamenti per il supporto ad Android

Tra queste c'è il supporto ad Android 13, con la possibilità di trasferire file da Windows alle app Android, scorciatoie più semplici da utilizzare e l'interessante funzionalità picture-in-picture che dovrebbe consentire possibilità multitasking migliorate, consentendo di visualizzare le app Android su una porzione di schermo mentre si continua a utilizzare Windows sul resto del display.

Restiamo dunque in attesa di qualche riferimento più preciso sulla tempistica di rilascio di questi aggiornamenti, mentre ricordiamo come aumentare le prestazioni dei giochi cambiando alcune impostazioni, come riferito da Microsoft.