Pentiment: indicazioni sulla possibile durata del gioco da Josh Sawyer di Obsidian

Pentiment sta per arrivare ma Josh Sawyer di Obsidian, essendo l'autore principale del gioco, l'ha ovviamente già spremuto a dovere, riferendo anche un possibile indizio sulla durata del gioco visto che questa non è stata specificata più precisamente.

In un recente tweet, il designer e autore della nuova produzione Obsidian ha riferito di aver appena concluso la sua terza run a Pentiment, per un totale di 21 ore di gioco. Considerando dunque che si tratta della terza volta che conclude il titolo in questione e tenendo conto anche il non piccolo particolare che si tratta del creatore stesso del gioco, cosa che ovviamente lo pone in un rapporto di notevole dimestichezza con questo, non si tratta ovviamente di un'indicazione che può associarsi direttamente alla durata di un playthrough standard.



Potremmo però considerarla una base di partenza, forse la durata minima che può caratterizzare una run a Pentiment, che verosimilmente durerà anche molto più di 20 ore in una prima partita da parte di un utente qualsiasi. Sembra dunque trattarsi di un'avventura piuttosto lunga, con l'elemento positivo aggiuntivo dato dal fatto di avere un notevole tasso di rigiocabilità, visto che è possibile provare diverse nuove strade e fare scelte anche molto differenti tra loro, in modo da esplorare sviluppo diversi della storia.

Ricordiamo che Pentiment uscirà il 15 novembre su PC e Xbox, anche direttamente al day one su Xbox Game Pass. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel nostro recente provato della splendida avventura narrativa e investigativa di Obsidian.