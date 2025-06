Persona 5: The Phantom X illustra la vita di un Ladro Fantasma nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di Persona 5: The Phantom X illustra la vita di un Ladro Fantasma, che come da tradizione di giorno è uno studente insospettabile, mentre di notte scatena i suoi poteri per affrontare l'oscurità presente nell'animo delle persone accedendo a una dimensione alternativa.

Stavolta l'accesso a questo inquietante piano della realtà avviene tramite un'app presente sul cellulare del protagonista, che di fronte a eventuali nemici può risvegliare i poteri del Persona e cimentarsi con impegnativi combattimenti regolati da un sistema a turni.

Come si può vedere nel trailer, nonostante la natura mobile del progetto sembra di trovarsi di fronte allo stile tipico della serie Atlus e alle stesse soluzioni adottate per i capitoli tradizionali, cosa che non davamo affatto per scontata.

Naturalmente bisognerà verificare la struttura free-to-play, nonché l'aspetto relativo alle microtransazioni e agli elementi gacha, ma Persona 5: The Phantom X sembra promettere un'esperienza davvero interessante.