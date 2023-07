Assassin's Creed, i giochi che nessuno ricorda

Tuttavia la storia della serie non è sempre stata costellata di straordinari successi, e in particolare i tentativi di espanderne l'universo attraverso uscite secondarie, spin-off e produzioni parallele non hanno convinto il pubblico, a quanto pare fin troppo legato alla formula open world introdotta nel 2007 dal primo capitolo.

Assassin's Creed rappresenta ad oggi la serie di punta di Ubisoft, con i suoi oltre 200 milioni di copie vendute, e non è ovviamente un caso che l'azienda francese stia provando a uscire da una situazione complicata investendo in maniera massiccia sul brand, che conta al momento ben undici progetti in cantiere .

Assassin's Creed: Altair's Chronicles

Assassin's Creed, Altair in un artwork ufficiale

È interessante notare come i primi tentativi effettuati da Ubisoft per estendere l'universo di Assassin's Creed si presentino come veri e propri prequel e sequel canonici, dunque non esperienze indipendenti sul piano narrativo bensì prodotti che in teoria i fan della serie avrebbero dovuto recuperare per poterne sapere di più sui personaggi e sulla lore creati dalla casa francese.

Il primo di questi progetti è Assassin's Creed: Altair's Chronicles, un'avventura dinamica i cui eventi si svolgono circa un anno prima rispetto alla storia dell'originale Assassin's Creed e vedono Altair Ibn-La'Ahad impegnato nella ricerca di un manufatto misterioso, un Calice che la confraternita degli Assassini vuole recuperare a tutti i costi per impedire che i Templari ne entrino in possesso.

Assassin's Creed: Altair's Chronicles, un'immagine dalla versione iOS

Passare dall'hardware di PS3 e Xbox 360 a quello del Nintendo DS ha inevitabilmente comportato una sostanziale riduzione delle ambizioni tecniche del gioco, se così vogliamo definirle, ma gli sviluppatori si sono spinti oltre e hanno ridotto anche la complessità strutturale dell'esperienza, che si pone dunque come un'interpretazione davvero semplicistica e limitata delle meccaniche di Assassin's Creed.

Non a caso, nella recensione di Assassin's Creed: Altair's Chronicles abbiamo scritto che "ci si può avvicinare ad Altair's Chronicles per curiosità dopo aver portato a termine Assassin's Creed, questo è sicuro, ma si rischia di rimanere molto delusi" per via di un approccio sbagliato da parte di Gameloft, che sembrava voler ribadire i peggiori stereotipi sul mobile gaming.