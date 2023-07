Prime Day 2023: le offerte anticipate sui prodotti Amazon

Il Prime Day 2023 inizierà l'11 luglio, ma Amazon Italia ha già dato il via a una serie di sconti anticipati per chi è abbonato a Prime. Si tratta di una serie di promozioni sui prodotti Amazon che possiamo già sfruttare, in attesa dell'arrivo della lunga lista di proposte che la società sta preparando per i due giorni di sconti. Vediamo quindi quali sono le promozioni per ora attive tramite Amazon Italia per tutti gli abbonati Prime.

Le offerte Prime per gli Echo Dot e Show Echo Show Uno dei prodotti di punta di Amazon da tempo è la linea Echo Dot e Show. Si tratta di dispositivi pensati per la Casa Intelligente con supporto anche ad Alexa. Con Echo Dot potete ascoltare musica, podcast, attivare altri dispositivi associati con la voce e non solo. Echo Show aggiunge a tutto questo uno schermo per vedere serie TV, fare videochiamate e non solo. Le promozioni propongono ad esempio un set di due Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con TP-Link Tapo P110 Smart Plug, a soli 51.98€. Oppure potete acquistare semplicemente due Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) senza presa a 42.98€. Potete anche optare per due Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) con TP-Link Tapo P110 Smart Plug a 117,98€. Infine, potete acquistare due Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) senza presa a 108.98€.

Le offerte Prime per Blink Blink Outdoor Sono poi in promozione vari prodotti della linea Blink Outdoor. Si tratta di videocamere di sorveglianza senza fili che resistono alle intemperie con una batteria che dispone di un'autonomia di due anni. Dispongono anche di rilevazione del movimento e sono compatibili con Alexa. Potete trovare in sconto vari modelli e pacchetti. I Blink Video Doorbell con Sync Module sono invece citofoni per rispondere alla porta in ogni momento anche tramite il tuo smartphone, con video in 1080p e funzione infrarossi di notte e audio bidirezionale. La batteria dura due anni e il sistema invia notifiche al tuo smartphone. Il sistema supporta anche Alexa. Potete trovare la lista completa di offerta dei Blink a questo indirizzo.

Le offerte Prime per Ring Ring Ci sono inoltre promozioni per vari prodotti della serie Ring. Nel caso di Ring Indoor Cam, parliamo di telecamere di sicurezza per interno da usare per ascoltare, parlare e vedere persone e animali domestici direttamente tramite il telefono. Potete poi trovare anche la serie Ring Intercom, ovvero un citofono migliorato con sommato Echo Dot di 5ª generazione. Potete trovare tutte le promozioni della serie Ring a questo indirizzo.