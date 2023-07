Amazon Audible: tre mesi gratis per gli abbonati Prime, l'offerta di inizio luglio 2023

Inizia luglio 2023 e su Amazon Italia è ancora disponibile un'offerta pensate per i clienti Prime: parliamo di tre mesi di uso gratuito di Amazon Audible. Potete trovare la promozione qui: sappiate però che se non siete abbonati a Prime, la pagina non vi mostrerà l'offerta ma vedrete solo la possibilità di avere 30 giorni gratis.

Vediamo tutti i dettagli di questa promozione. Prima di tutto, come già detto, i tre mesi gratis di Amazon Audible sono accessibili unicamente se siete abbonati ad Amazon Prime: nel caso non lo siate, potreste sfruttare l'offerta dei 30 giorni gratuiti (se non l'avete già usata). Come sempre ovviamente è anche necessario non essere già iscritti al servizio Audible.it: inoltre dovete averlo disdetto da almeno sei mesi. Potrete quando volete cancellare la sottoscrizione: in caso contrario il rinnovo dopo il periodo di prova sarà di 9.99€ al mese.

Audible permette di ascoltare audiolibri, podcast e altri contenuti senza alcun limite. Potete inoltre fare il download e sfruttare così il servizio mentre siete offline. Non vi sono pubblicità. Non dimenticate poi che non siete obbligati a proseguire con l'abbonamento una volta usati i tre mesi: vi basta cancellare il rinnovo.