PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi PS5 e PS4 di luglio 2023 disponibili da oggi

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si allarga dando il benvenuto ai nuovi giochi PS5 e PS4 del mese di luglio 2023 , che saranno resi disponibili in giornata per tutti gli iscritti ai due abbonamenti di Sony. Anche questo mese troviamo una line-up variegata che dovrebbe andare incontro ai gusti di tutti.

Un mese ricco di novità per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium

Tra le novità più interessanti di questo mese troviamo It Takes Two, l'avventura cooperativa per due giocatori di Hazelight acclamata da pubblico e critica, nonché vincitrice di numerosi premi, tra cui il GOTY 2021. Rimanendo nell'ambito di giochi universalmente apprezzati, non possiamo non citare anche Undertale, il GDR in stile giapponese di Toby Fox dove possiamo decidere se combattere contro i nemici o convincerli a deporre le armi.

In Sniper Elite 5 invece vestiremo i panni del tiratore scelto Karl Fairburne e verremo catapultati nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale con il compito di completare delle difficili missioni facendo affidamento su stealth e centrando i nemici dalla distanza con un fucile di precisione. The Ascent invece è un action RPG con visuale isometrica ambientato in un mondo cyberpunk, che potremo affrontare da soli o in compagnia di un amico.

Che ne pensate delle nuove aggiunte del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023? C'è qualche gioco che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che oggi alcuni giochi lasceranno il catalogo del servizio di Sony, tra cui Bioshock The Collection e Stray.