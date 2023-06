PlayStation Plus Extra e Premium: 10 giochi lasceranno il catalogo a luglio 2023, incluso Stray

Sony ha aggiornato il catalogo "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Plus Extra e Premium, indicando che il prossimo 18 luglio 2023 altri 10 giochi lasceranno il catalogo del servizio, tra cui anche Stray, Bioshock: The Collection, Borderlands: The Handsom Collection e Marvel's Avengers.

Di seguito la lista completa:

PlayStation Plus Extra

Saints Row: Gat out of Hell - PS4

Stray - PS5 e PS4

Rogue Stormers - PS4

Marvel's Avengers Definitive Edition - PS5 e PS4

Fluster Cluck - PS4

Raiden V: Director's Cut - PS4

PlayStation Plus Premium

Bioshock Remastered - PS4

Bioshock 2 Remastered - PS4

Bioshock Infinite: The Complete Edition - PS4

Borderlands: The Handsome Collection - PS4

Sony non ha svelato di preciso quando i giochi sopraelencati lasceranno il catalogo del servizio, ma in tal senso è arrivato in nostro aiuto il sempre affidabile PlayStation Game Size, che ha indicato la data del 18 luglio 2023.

Tra i giochi di prossima rimozione sicuramente uno dei più importanti è Stray. L'avventura felina pubblicata da Annapurna ha saputo conquistare tanti giocatori lo scorso anno per indubbi meriti, come potrete leggere nella nostra recensione. Insomma, se ancora non lo avete giocato avete ancora poche settimane per rimediare.