Nintendo Switch Online: altri 4 classici Sega Mega Drive disponibili da oggi

Nintendo ha annunciato l'arrivo di altri quattro giochi Sega Mega Drive nel catalogo di classici del servizio a pagamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. A partire da oggi, 28 giugno 2023, gli abbonati potranno giocare a Crusader of Centy, Ghouls 'n Ghosts, Landstalker e The Revenge of Shinobi. Come da tradizione, i titoli in questione sono stati presentati in un breve trailer pubblicato dai canali della casa di Kyoto, che potrete visualizzare di seguito:

Crusader of Centy è un action GDR in cui dovremo affrontare i nemici lanciando la spada del protagonista come se fosse un boomerang e fare affidamento su compagni animali con abilità speciali. Ghouls 'n Ghosts è il sequel del celeberrimo Ghosts 'n Goblins, un arcade 2D in cui vestiremo i panni di un prode cavaliere che deve sconfiggere le forze del male, sempre a patto di non perdere l'armatura in battaglia e rimanere in mutande.

Landstalker: Treasures of King Nole è un action RPG in cui i giocatori interpretano il cacciatore di tesori Nigel in un'avventura con visuale isometrica dove dovranno affrontare numerosi nemici e risolvere puzzle ed enigmi. Ultimo, ma non per importanza, The Revenge of Shinobi, è un action platformer 2D in cui useremo shuriken, ninjutsu e altri strumenti del mestiere da ninja per sconfiggere nemici e affrontare boss coriacei.

Che ne pensate, siete interessati alle novità Sega Megadrive in arrivo oggi su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo?