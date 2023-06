Nintendo ed EA sono i publisher più grandi nel mercato console, stando ai dati di Microsoft

Dalla diatriba legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission statunitense che si sta svolgendo in questi giorni nelle aule di tribunale stanno arrivando molti dettagli interessanti, non solo inerenti all'acquisizione di Activision Blizzard, ma anche all'industria videoludica nel suo complesso. Ad esempio, sono state svelate le quote di mercato dei vari publisher del mercato console in termini di ricavi, che vedono Nintendo ed Electronic Arts farla da padrone con ampio margine di distacco rispetto alla concorrenza.

Nello specifico Nintendo è prima con il 18,5% di ricavi complessivi, seguita da EA con il 16,1%. Con un grande margine di distacco al terzo posto Take-Two, la compagnia madre di 2K e Rockstar, con "solo" l'8,4%. E Sony e Microsoft? PlayStation è quarta con il 7,5%, mentre Xbox è ottava con il 4,9%.

Ecco la classifica dei maggiori publisher del mercato console:

Nintendo 18,5% EA 16,1% Take-Two 8,4% Sony 7,5% Activision 7,4% Epic Games 6,1% Ubisoft 5,1% Xbox 4,9% Bandai Namco 3,5%

È interessante notare come Sony sia sopra a Microsoft, ma qualora l'acquisizione di Activision Blizzard andasse in porto, Xbox supererebbe PlayStation come publisher in termini di ricavi, senza tuttavia raggiungere i numeri di Nintendo ed EA.

Questi dati sono stati svelati durante l'intervento dell'analista di mercato Elizabeth Bailey convocata dai legali di Microsoft, che ha spiegato che il mercato console con i suoi 28 miliardi di dollari di ricavi in realtà rappresenta solo una piccola parte degli incassi complessivi dell'industria videoludica. Il mercato PC infatti genera ricavi per 33 miliardi di dollari, mentre quello mobile ben 150 miliardi di dollari, rappresentando il 70% del totale.

In tutto ciò, stando alla Bailey, Xbox rappresenta una percentuale sotto lo 0,5% del mercato mobile e anche con l'acquisizione di Activision Blizzard non otterrebbe una posizione dominante.

"Il mobile è il più grande, è circa il 70% del totale. Xbox rappresenta meno dello 0,5% delle entrate del gioco mobile", ha riferito l'analista di Charles River Associates. "Anche Activision Blizzard è molto piccola nei giochi per dispositivi mobili. Quindi, messi insieme, avranno il 3,8 percento dei giochi per dispositivi mobili".