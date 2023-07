Microsoft e Activision: l'acquisizione potrebbe concludersi più tardi del previsto, per Bloomberg

Tuttavia le fonti di Bloomberg affermano che Microsoft e Activision potrebbero non convolare a nozze entro questa data, con l'obiettivo di ottenere prima il consenso ufficiale anche da parte della CMA inglese, un'ipotesi tra l'altro condivisa anche da Tom Warren di The Verge e il Financial Times .

Dopo la sconfitta dell'FTC , in molti danno praticamente per scontato che la manovra verrà finalizzata e ufficializzata entro la mezzanotte di oggi , 18 luglio (le 09:00 italiane del 19 luglio), ovvero la scadenza concordata tra Microsoft e Activision.

Acquisizione rimandata ad agosto?

Come probabilmente saprete, l'antitrust del Regno Unito ad aprile aveva bocciato la manovra per potenziali rischi alla competitività del settore del cloud gaming. Tuttavia nei giorni scorsi si è dimostrata disposta a tornare al tavolo delle trattative con Microsoft per trovare una soluzione per far passare la manovra anche in questo paese.

Tuttavia non sarà un processo immediato e infatti ieri il CMA ha ottenuto dal CAT una proroga fino al 29 agosto per esaminare le nuove proposte fatte da Microsoft ed emettere un verdetto definitivo sull'acquisizione. Comunque sia, l'antitrust britannico punta a risolvere al più presto la situazione e dunque la sua decisione potrebbe arrivare prima della data indicata in precedenza, ma a questo punto è altamente improbabile che si pronunci in merito già nelle prossime ore.