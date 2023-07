One Punch Man: World annunciato per PC e mobile, è un action free-to-play

L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, che potrete ammirare nel player sottostante. Le preregistrazioni sono già disponibili tramite il sito ufficiale in diversi paesi del mondo, ma per il momento l'Italia non rientra tra questi.

Crunchyroll Games ha annunciato One Punch Man: World , un action free-to-play basato sulla celebre opera di One. Sviluppato dal team di T3 Studio di Perfect World Games, il gioco sarà disponibile per PC, iOS e Android nel corso del 2023.

Un action multiplayer con gli eroi di One Punch Man

Stando ai primi dettagli ufficiali condivisi da Crunchyroll Games, One Punch Man: World sarà un action multiplayer in terza persona dove i giocatori potranno unire le forze e vestire i panni degli eroi più famosi della serie, per affrontare mostri giganteschi che minacciano il quieto vivere della popolazione, alcuni dei quali tratti direttamente dalla prima stagione dell'anime di One Punch Man.

Tra una battaglia e l'altra sarà anche possibile esplorare Z-City, interagire con alcuni dei personaggi più noti della serie e partecipare a una serie di attività secondarie e minigiochi. Si parla anche di "sbloccare e far salire di livello gli eroi" e trattandosi di un free-to-play è qui probabilmente che entreranno in gioco i sistemi di monetizzazione, di cui tuttavia al momento non sono stati condivisi dei dettagli. La buona notizia è che One Punch Man: World supporterà il cross-platforme e la cross-progression tra tutte le versioni.