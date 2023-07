Final Fantasy 16: trailer celebra gli ottimi voti ricevuti dal gioco

Il video è in realtà molto breve, visto che dura appena 15 secondi, ma tanto basta per ottenere il suo obiettivo, ossia celebrare il successo di critica dell'ultimo Final Fantasy, mettendone in mostra una delle caratteristiche principali, la spettacolarità , attraverso delle brevissime sequenze.

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 16 per celebrare le ottime valutazioni ricevute dal gioco in tutto il mondo. In particolare nel filmato vengono riportati i voti che vanno dal 9 in su, con anche molti perfect score.

Quindici secondi di celebrazione

Final Fantasy 16 è uno dei titoli più discussi dell'ultimo periodo, tra chi lo ama per la svolta action data alla serie, e chi non lo ha digerito molto per lo stesso identico motivo, rimpiangendo quando guardava maggiormente ai giochi di ruolo.

Sicuramente è un gioco che non lascia indifferenti, considerando anche l'ampio dibattito generato sui social proprio per la sua natura e per il suo essere stato pensato come accessibile per un pubblico più vasto possibile.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Final Fantasy 16.