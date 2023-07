Assassin's Creed Mirage: l'ESRB forse ha svelato un dettaglio importante sulla trama

Assassin's Creed Mirage recentemente è stato classificato dall'ESRB, ovvero l'ente di classificazione degli Stati Uniti, che potrebbe aver svelato un dettaglio interessante sul nuovo capitolo della serie con protagonista Basim relativo al gameplay e possibili risvolti narrativi, dunque il consiglio è di non procedere oltre se non volete incappare in qualche spoiler.

Solitamente gli enti di classificazione non condividono informazioni particolarmente scottanti, limitandosi a riportare l'eventuale inclusione di contenuti non adatti ai più piccoli, linguaggio volgare e così via. Mirage nello specifico ha ottenuto il rating M (Mature) per via della presenza di sangue ed elementi gore, riferimenti a droghe, violenza intensa e linguaggio forte.