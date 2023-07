YouTube sta testando un modo per vedere i video a velocità 2X più facilmente

YouTube sta testando un modo per rendere più immediato l'accesso alla funzione per vedere i video a velocità 2X . Il sistema, attualmente disponibile per gli utenti con abbonamento Premium, consente di attivare la funzione tenendo premuto sul lettore video.

YouTube viene incontro alle scarse capacità cognitive dell'utenza

In un'epoca in cui le serie TV e i film vengono spesso "sentiti" più che visti, perché i fruitori nel frattempo fanno anche altro, e in cui vengono pubblicati migliaia di video tutti i giorni, la possibilità di guardare i filmati a velocità 2X per alcuni è una vera e propria manna.

Attualmente su sistemi mobile, per accedere alla funzione bisogna toccare il video, quindi il menù delle impostazioni, quindi la velocità di riproduzione e, infine, scegliere l'opzione desiderata. Con il nuovo sistema, invece, tutto sarà più a portata di dito (o di mouse, nel caso si guardi YouTube da un PC).

Va detto che in realtà gli ingegneri di Google sembrano aver copiato TikTok per la nuova modalità di accesso all'impostazione. Infatti nel social dei filmati rapidi tenendo premuto sugli stessi si può accedere a diverse opzioni, inclusa quella sulla velocità di riproduzione.

Il test della nuova funzione di YouTube sarà disponibile fino al 13 agosto 2023. Probabilmente nelle settimane successive la stessa sarà resa disponibile per tutti, naturalmente dopo opportuni aggiornamenti e correzioni.