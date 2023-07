Bleach: il cosplay di Rangiku Matsumoto di Jannet da perfetta Shinigami

Con l'arrivo delle nuove stagioni dell'anime di Bleach, l'opera di Tite Kubo sta vivendo praticamente una seconda giovinezza, avvicinando nel contempo anche tanti nuovi spettatori che non lo conoscevano. Chiaramente il rinnovato successo ha di riflesso ispirato tanti cosplayer, tra cui anche Jannet che ci propone il suo cosplay di Rangiku Matsumoto.

Il cast di Bleach è davvero enorme e variegato, ma tra i personaggi secondari che hanno trovato maggiore spazio nel manga c'è sicuramente Rangiku, la Shinigami luogotenente della 10° divisione del Gotei 13 guidata da Tōshirō Hitsugaya. Nonostante la grande responsabilità del suo incarico, Rangiku è nota per essere una vera fannullona con il vizio dell'alcool. Non si tira indietro quando c'è da combattere, con la sua Zanpakuto "Haineko" che trasforma la lama in una nuova di cenere che può controllare a suo piacimento.

Jannet ci propone un cosplay di Rangiku davvero di ottima fattura e molto fedele alla controparte originale, dall'acconciatura alla divisa da Shinigami, come possiamo vedere dallo scatto sottostante, che arriva direttamente dal Comicon di Napoli.

