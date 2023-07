Xbox Game Pass Core annunciato ufficialmente, sostituirà il LIVE Gold

Confermando le indiscrezioni spuntate in rete alcune ore fa, Microsoft ha presentato in via ufficiale Xbox Game Pass Core, un nuovo abbonamento per gli utenti Xbox Series X|S e Xbox One che sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2023 al prezzo di 6,99 euro o di 59,99 euro all'anno. Il servizio andrà a sostituire Xbox LIVE Gold, che dalla stessa data cesserà di esistere.

Che cos'è Xbox Game Pass Core? Per certi versi possiamo definirlo sia una versione ridotta del Game Pass Standard che un'evoluzione del vecchio Xbox LIVE. Gli iscritti infatti potranno giocare in multiplayer online, beneficiare di sconti esclusivi sullo store di Microsoft (inclusi tutti quelli riservati agli altri tier del Game Pass), nonché accedere a una selezione di oltre 25 giochi che verrà aggiornata nel tempo.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere di Xbox Game Pass Core.