Xbox: Games With Gold presto cesserà di esistere, ecco i dettagli

Per chi non lo sapesse, Games With Gold elargisce ogni mese due giochi Xbox One o Xbox 360 a tutti gli abbonati. Il termine del programma tuttavia non lascerà di certo gli utenti a corto di titoli da giocare, visto che il nuovo Game Pass Core offrirà una selezione di oltre 25 giochi Xbox Series X|S e One che verrà aggiornato nel tempo.

Games With Gold: cosa succederà ai giochi riscattati in passato?

Dopo l'1 settembre 2023 i giocatori potranno continuare ad accedere ai giochi dei Games With Gold riscattati in precedenza. Stando ai dettagli forniti da Microsoft, per quelli Xbox One sarà necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate, mentre quelli Xbox 360 resteranno disponibili a prescindere che siate iscritti o meno a uno dei due servizi.

Ne approfittiamo per ricordarvi anche che sono disponibili i giochi dei Games With Gold di luglio 2023, ovvero il survival horror Darkwood e il puzzle adventure punta e clicca When the Past. Probabilmente ci sarà un'ultima mandata di giochi per il mese di agosto 2023, che si spera sarà piuttosto ricca per salutare il servizio nel migliore dei modi.