Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Mocca è semplicemente eccezionale

Se Sword Art Online ha riscosso tanto successo e continua riscuoterlo tutt'ora a distanza di anni dal suo esordio è anche grazie al carismatico cast di personaggi ideati da Reki Kawahara, specialmente quelli femminili. Ce lo ricorda anche Mocca, che ci propone un accattivante cosplay di Asuna Yuuki.

Se avete visto almeno una volta l'anime di Sword Art Online, Asuna ha davvero bisogno di ben poche presentazioni. È infatti uno dei personaggi centrati della trama, nonché anima gemella del protagonista Kirito. Appare praticamente in tutti gli archi narrativi maggiori, cambiando di volta in volta il suo avatar virtuale a seconda della gioco online in cui i protagonisti finiscono per esplorare volontariamente e non. Una delle versioni del personaggio più apprezzate dai fan è quella di Titania, la regina delle fate di Alfheim Online, identità in cui la ragazza si trova sua malgrado imprigionata senza possibilità di fuggire.

Il cosplay firmato da Mocca si ispira proprio a questa versione di Asuna, offrendoci una rappresentazione davvero ben riuscita. Come possiamo vedere nel post qui sotto, il costume è stato ricreato alla perfezione con grande cura per ogni dettaglio, a cui si aggiunge la cura per la scenografia e l'illuminazione che impreziosiscono lo scatto.

