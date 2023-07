Prime Day 2023, Microsoft 365 Personal da 12 mesi in sconto al prezzo minimo storico

Il Prime Day 2023 sta giungendo al termine e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale per ancora poche ore. Ad esempio potete trovare 12 mesi di Microsoft 365 Personal PC/Mac/tablet/cellulari. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 12€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 55€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Microsoft 365 Personal include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Microsoft Editor per cinque dispositivi contemporaneamente. Include anche la sicurezza avanzata di Microsoft Defender per dati e dispositivi e 1000 GB di spazio di archiviazione cloud OneDrive.