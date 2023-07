Nobunaga's Ambition: Awakening accolto con ottimi voti su Famitsu

Nobunaga's Ambition: Awakening è stato accolto con ottimi voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu: lo strategico prodotto da Koei Tecmo ha portato a casa quattro 9, per un totale di 36/40.

Evil West (PS5, PS4) - 8/8/8/7 [31/40]

Nobunaga's Ambition: Awakening (PS4, Switch) - 9/9/9/9 [36/40]

Summer Party Time (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Meno bene è andata a Evil West, che ha ricevuto voti positivi ma non entusiasmanti anche in occidente: l'action di Flying Wild Hog ambientato in un far west alternativo ha portato a casa tre 8 e un 7, per un totale di 31/40.