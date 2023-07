The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di sunflowercos è divino

Mentre Nakaba Suzuki procede i lavori su The Four Knights of the Apocalypse, il manga sequel di The Seven Deadly Sins, i fan di certo non hanno dimenticato l'opera originale e i loro personaggi, come ci dimostra sunflowercos, che ci propone un cosplay di Elizabeth in versione angelica.

Elizabeth ricopre un ruolo centrale all'interno della trama rappresentando fondamentalmente la co-protagonista. Principessa di Liones, si trova costretta a fuggire dal regno per salvare la famiglia da un complotto e chiedere l'aiuto dei Sette Peccati Capitali un temuto ordine composto da ex cavalieri considerati traditori per sistemare la situazione. La sua ricerca la porterà a incontrare Meliodas, il potentissimo capitano di questo gruppo, con cui si metterà alla ricerca dei restanti membri.

Il cosplay di sunflowercos dismette la classica divisa da cameriera del Boar Hat indossata da Elizabeth per gran parte della serie per indossare degli abiti più divini e angelici, caratterizzato da un abito bianco con fiocco rosso e una vistosa coppia di ali serafiche. Il risultato è davvero ottimo, come potrete notare voi stessi negli scatti qui sotto.

