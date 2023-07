The Witcher: il cosplay di Ciri di vick_torie non teme confronti

Tra i videogiochi di CD Projekt RED e la serie Netflix, ora arrivata alla Stagione 3, The Witcher sta godendo di grande popolarità negli ultimi anni e come spesso accade in questi casi ciò si riflette anche nel panorama dei cosplayer, che spesso e volentieri vestono i panni dei personaggi ideati dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Ad esempio, oggi vi proponiamo un riuscito cosplay di Ciri realizzato da vick_torie.

Cirilla Fiona Elen Riannon, o Ciri. È l'unica principessa ed erede al trono di Cintra e figlia dell'imperatore di Nilfgaard, nonché discendente dell'elfa Lara Dorren e quindi portatrice del leggendario Sangue Antico, che le dà modo di di viaggiare attraverso il tempo e lo spazio. Geralt di Rivia diventerà il suo tutore e l'addestrerà alle tecniche di combattimento degli strighi a Kaer Mohen.

Il cosplay realizzato da vick_torie è ispirato alla Ciri che abbiamo imparato a conoscere in The Witcher 3: Wild Hunt e in tal senso il risultato è davvero ottimo, come possiamo vedere negli scatti qui sotto. Parrucca e costume sono stati riprodotti in maniera praticamente perfetta e con una cura maniacale per i dettagli.

