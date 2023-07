Omori è stato rimosso da Xbox Store su PC e console, senza spiegazioni

Omori a quanto pare è scomparso da Xbox Store su PC e console, senza spiegazioni su ciò che sia accaduto né da parte di Microsoft né da parte dello sviluppatore Omocat, in quella che sembra proprio una delle strane situazioni in cui il gioco ci fa calare.

Fatto sta che da qualche giorno Omori è scomparso: il titolo non compare nello Store Xbox, ma è comunque presente se si effettua la ricerca specifica. Solo che, in questo caso, si arriva alla pagina del gioco ma è impossibile acquistarlo, per qualche motivo.



Questa scomparsa si porta dietro anche un altro inconveniente: la versione PC su Xbox Store era l'unica che consentiva l'accesso ai contenuti "esclusivi su console" del gioco, dunque la sua rimozione rende impossibile accedere all'esperienza completa anche acquistandolo da altre fonti in versione PC.

La scomparsa potrebbe però essere momentanea ed essere legata proprio ad aggiornamenti per sistemare questo problema dei contenuti mancanti, oppure si tratta di una qualche scadenza negli accordi. C'è anche da dire che Omocat non è mai stato uno sviluppatore particolarmente loquace, cosa che rende ancora più complicato avere delle informazioni al riguardo.

Omori era stato lanciato a sorpresa su Xbox Game Pass e, fino alla fine del mese scorso, risultava regolarmente disponibile anche all'acquisto su Xbox Store. Attendiamo di vedere gli sviluppi della questione.