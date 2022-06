Omori lanciato a sorpresa su Xbox Game Pass

Omori è stato lanciato a sorpresa su Xbox Game Pass. Ne saranno felici gli abbonati al servizio. Acquistandolo fuori dall'abbonamento si spendono 29,99 dollari. Il gioco è disponibile da oggi per PC e Xbox ed è giocabile anche in cloud. Sempre nella giornata odierna Omocat ha lanciato le altre versioni console con un trailer dedicato:

Omori è un titolo di culto pubblicato dallo sviluppatore OMOCAT su Steam il 25 dicembre 2020. Come già riportato, all'apparenza si tratta di un simil gioco di ruolo giapponese con grafica disegnata a mano, ma ha dalla sua una grossa originalità narrativa e una serie di momenti particolarmente emotivi, che arrivano come pugni nello stomaco.

Per i vari port non dovrebbero esserci stati grossi problemi, visto che stiamo parlando di un gioco graficamente molto semplice. Sicuramente è uno di quei giochi che colpisce. Omori è diventato uno vero e proprio gioco di culto sulla scena PC, con il 98% delle quasi 27.000 recensioni su Steam positive. Si tratta di uno dei titoli più apprezzati della piattaforma, in termini di valutazione complessiva. Piacerà sicuramente anche agli utenti console.