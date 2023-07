The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, patch 1.20 disponibile

Nintendo ha pubblicato durante la notte la patch 1.20 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si tratta del quarto aggiornamento pubblicato dal lancio dell'apprezzata esclusiva Nintendo Switch e, pur non introducendo novità degne di nota, elimina alcuni problemi fastidiosi.

Stando ai dettagli forniti dalla casa di Kyoto, la patch 1.20 risolve alcuni problemi che potenzialmente potevano impedire al giocatore di progredire e completare varie missioni principali e secondarie. I fix implementati sono retroattivi, il che significa che se eravate rimasti bloccati in un determinato punto, ora potrete potrete avanzare una volta installato l'aggiornamento, senza dover iniziare una nuova partita.

L'aggiornamento ha sistemato anche dei bug che impedivano alle fate di apparire in determinati luoghi, che cambiavano i pasti offerti da Kiana in determinate condizioni e che impedivano di ricevere delle ricompense dal canale Notizie di Nintendo Switch.

Si parla anche di diversi problemi risolti "per migliorare l'esperienza di gioco", ma purtroppo in merito non sono stati aggiunti ulteriori dettagli.

Al momento non sono ancora disponibili le note in italiano della patch 1.20 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aggiorneremo la notizia non appena verranno pubblicate, il che, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire già durante il corso della mattinata.