Naruto: il cosplay di Tsunade di daria_khime ha alzato troppo il gomito

Quando si tratta di anime e manga i cosplayer hanno davvero l'imbarazzo della scelta considerando quanto è sfaccettata e prolifica l'industria Giapponese. Ci sono tuttavia degli evergreen, che nonostante il passare degli anni, riscontrano ancora grande successo. Uno di questi è sicuramente Naruto, come ci dimostra daria_khime con il suo cosplay di Tsunade.

Tsunade è uno dei personaggi più importanti dell'universo di Naruto, una ninja dalla forza sovrumana e dal talento senza eguali nelle arti curative, che le hanno valso il titolo di "Ninja Leggendario" assieme a Orochimaru e Jiraya, nonché il titolo di Quinto Hokage del Villaggio della Foglia. Nonostante l'indiscussa abilità e le grandi responsabilità di cui si fa carico, Tsunade è anche famosa per i suoi vizi, in particolare quello del gioco d'azzardo e dell'alcol.

daria_khime con il suo cosplay ha rappresentato alla perfezione quest'ultimo aspetto, mettendo in mostra una sensuale Tsunade che ha alzato un po' troppo il gomito, senza tralasciare la cura per i dettagli di parrucca e costume, in questo caso in versione ridotta. Anche la location dello scatto risulta azzeccata, in quanto ricorda le abitazioni tradizionali giapponese, perfettamente in tema con Naruto.

