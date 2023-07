Apple Vision Pro, stime di vendita riviste per problemi produttivi

Pare che la casa di Cupertino abbia dovuto rivedere le stime di vendita del visore Apple Vision Pro a causa di problemi produttivi: stando ad alcuni rumor, non sarà possibile realizzare un numero sufficiente di dispositivi per puntare all'obiettivo del milione di unità vendute nel 2024.

Caratterizzato da un prezzo pari a ben 3.499 dollari, Apple Vision Pro sarebbe dovuto arrivare nei negozi anche con una versione meno sofisticata e costosa, ma sembra che i piani in tal senso siano stati rimandati proprio per via delle attuali difficoltà.

Fonti interne di Apple e Luxshare, l'azienda cinese che si occupa dell'assemblaggio del visore e che per ora sembra essere l'unica a poterlo fare, riferiscono che nel 2024 verranno prodotti meno di 400.000 Apple Vision Pro.

Altre voci appaiono più pessimistiche e parlano addirittura di 130.000 / 150.000 unità pronte nel 2024, almeno stando alla componentistica richiesta da Apple, ma si tratta di informazioni in contrasto con il già citato obiettivo interno di un milione di dispositivi venduti nel corso del prossimo anno.