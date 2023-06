Apple Vision Pro: prezzo e data del visore AR per giocare, guardare film, lavorare e non solo

Alla WWDC del 5 giugno 2023 è stato annunciato il visore per la realtà aumentata di Apple, noto come Apple Vision Pro. Si tratta di un headset/PC. Secondo Apple, Vision Pro è il nuovo passo in avanti per la tecnologia. Così come Mac ha introdotto i computer personali e iPhone ha introdotto un dispositivo mobile con grandi capacità computazionali, Apple Vision Pro introduce l'uso spaziale dei computer. Costerà 3.499 dollari. Sarà disponibile a inizio 2024 negli USA e successivamente nel resto del mondo.

Vision Pro permette di utilizzare gli occhi, la voce e le mani per interagire con una serie di applicazioni che possono essere posizionate attorno a noi, ridimensionandole come vogliamo e interagendo con altre persone come se fossimo nello stesso ambiente. Permette di avviare applicazioni video e fare ricerche vocali, usando anche Siri.

È possibile anche creare ambienti virtuali attorno a noi che coprano la stanza nella quale ci troviamo. Possiamo definire lo spazio occupato dagli ambienti virtuali con una rotella posizionata sul Vision Pro. È possibile anche interagire con elementi 3D e ruotarli per osservarli in tutte le direzioni, un funzione utile per chi lavora in grafica 3D.

Vision Pro supporta anche la tecnologia EyeSight che mette in mostra i vostri occhi per chi vi è attorno e mostra a voi chi si avvicina, così da fondere il mondo reale e quanto state guardando tramite il visore.

Inoltre, il visore supporta il collegamento con Mac, iPhone e iPad per visualizzare ciò che viene eseguito con tali device. Per gli input, è possibile usare Magic Trackpad e Magic Keyboard.

Permette anche di catturare video e foto, visualizzandole tramite il visore attorno a te. Le immagini panorama sono inoltre visualizzabili nella loro interezza. I video possono anche essere registrati e riprodotti in 3D.

Apple Vision Pro è pensato anche per vedere video in modalità cinema, definendo la grandezza dello schermo e limitando la luce dell'ambiente per godere al meglio del film. È possibile anche impostare degli ambienti di sfondo per nascondere la stanza. È anche possibile vedere film 3D.

È anche possibile usare i giochi di Apple Arcade (oltre 100 giochi sin dall'uscita di Vision Pro) con il supporto di controller (è stato mostrato il DualSense nella presentazione).

Sul palco di Apple è poi arrivato il CEO di Disney che ha spiegato che ha presentato il supporto a Disney Plus sin dal D1 di Apple Vision Pro con quelle che sembrano funzioni aggiuntive in realtà aumentata per la visualizzazione di serie e spettacoli sportivi.

Il visore ha una struttura modulare e permette di montare lenti da vista per chi indossa occhiali. Dispone inoltre di una batteria connessa tramite cavo che dura due ore, così da non inserire il peso direttamente sulla testa. Lo schermo è composto da 23 milioni di pixel (in due pannelli): la risoluzione è 4K con HDR. In termini di audio, supporta l'audio spaziale con dual driver. Utilizza un chip M2 e il nuovo chip R1 che processa gli input delle camere, dei sensori e dei microfoni. Il suo scopo è eliminare il lag con latenza di 12 ms.

Vision Pro utilizza un nuovo sistema operativo noto semplicemente come visualOS, costruito sulle basi degli altri OS di Apple. Supporta Foveated Render, ovvero la tecnologia che dà priorità al punto in cui state guardando e limitando i dettagli di ciò che è nella vostra visione periferica così da limitare il carico di lavoro dei chip.

OpticID è un nuovo metodo di accesso supportato da Vision Pro basato sulla retina, per la massima sicurezza. Inoltre, in termini di sicurezza e privacy, ciò che guardate con gli occhi usando il visore non sarà registrato. Solo in caso di click, così come quando si usa un computer, i siti internet e le app rilevano un'interazione.