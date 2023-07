Honkai: Star Rail, annunciato il personaggio Imbibitor Lunae

Tra pochi giorni Hoyoverse svelerà i dettagli della versione 1.2 di Honkai: Star Rail che dovrebbe rimettere in moto gli eventi della trama del GDR a turni free-to-play. Nel frattempo però ha presentato un "nuovo" personaggio giocabile: Imbibitor Lunae.

Le virgolette sono d'obbligo in questo caso, dato che come notato da molti fan questa misteriosa figura assomiglia molto a Dan Heng, uno dei protagonisti del gioco. Tuttavia a quanto pare questa variante sarà piuttosto differente rispetto all'originale e non solo dal punto di vista estetico.

Infatti, come segnalato nella prima immagine ufficiale, Imbibitor Lunae è un'unità 5 stelle di elemento Imaginary e di classe The Destruction. Al contrario Dan Heng è un personaggio 4 stelle, di elemento vento e del path The Hunt.