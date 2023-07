Quali sono stati i giochi peggiori del 2023... finora ? La prima metà dell'anno è ormai trascorsa e possiamo tirare, tristemente, le somme sui progetti meno brillanti pubblicati in questi sei mesi, che includono in egual misura delusioni cosmiche e amare conferme, pur con un filo conduttore: molto spesso a fare male (e a farsi male) sono piccole produzioni.

La realtà virtuale si pone ancora oggi come un luogo pieno di incognite, dove è facile inciampare... specie se sei un team di sviluppo alle prime armi. Altair Breaker si pone praticamente come un caso da studio: un action a base di combattimenti che però è talmente realizzato male da restituire la sensazione di un prodotto evidentemente incompleto .

Nei panni di un senzatetto, fondamentalmente, dovremo far fronte alla fame e alla sete sullo sfondo di un open world fatto di bassifondi e degrado , conteso da bande rivali che si producono in scontri in cui domina una scarsissima intelligenza artificiale e le attività si ripetono come le flatulenze di qualcuno con grossi problemi digestivi: ne abbiamo parlato nella recensione di Bum Simulator .

Capita spesso che un revival forzato finisca un po' per rovinare il ricordo che avevamo di determinate esperienze e di determinati autori; in questo caso i coniugi Ken e Roberta Williams , maestri indiscussi del genere adventure durante gli anni '80, con produzioni iconiche come la saga di King's Quest. Ebbene, il loro ultimo progetto, Colossal Cave , ha ben poco di colossale.

Si va da una generale inconsistenza narrativa ai limiti di un bilanciamento della difficoltà che lascia parecchio a desiderare, rendendo il tutto davvero banale da un certo punto in poi e restituendo un'esperienza piatta, priva di idee e di qualsivoglia guizzo, nonché di concretezza, come il sistema di combattimento messo a punto per l'occasione.

"Un metroidvania con baffi e coda": è così che viene descritto il titolo targato Petoos Studio nella recensione di Curse of the Sea Rats , figlio di un ottimismo dettato dal successo della relativa campagna Kickstarter e dal design accattivante degli animali antropomorfi che popolano il mondo di gioco. Scavando, tuttavia, tutti i problemi di questa produzione vengono a galla.

Faccette a parte, c'è insomma poco per cui stare allegri: il comportamento dei kart appare imprevedibile, i potenziamenti risultano fortemente sbilanciati, il design dei tracciati si muove fra alti e bassi, l'intelligenza artificiale degli avversari è mediocre, le modalità disponibili sono poche e mettono in risalto l'assurda mancanza di un multiplayer online : abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di emoji Kart Racer .

Caratterizzato da dialoghi talmente brutti da sembrare intenzionali , distribuiti all'interno di una campagna in cui abbondano situazioni del tutto prive di senso, il titolo di Refugium Games ci chiede di camminare con estrema lentezza e nasconderci alla vista degli extraterrestri nell'ambito di meccaniche stealth che sembrano studiate per evidenziare i problemi di questo genere.

Un incidente di nome e di fatto, Greyhill Incident sembra fare a gara a racchiudere il maggior numero di difetti immaginabili per un horror game, tanto che è davvero arduo trovare un qualsivoglia pregio a questa stramba storia di invasioni aliene e improbabili missioni di raccolta in cui controlliamo un padre di famiglia con qualche problema di gestione della rabbia.

Come spiegato nella recensione di Lone Ruin , il gioco si concentra sui combattimenti e riesce a esprimere qualcosa di buono, vedi i ritmi frenetici di alcune sequenze e i combattimenti coi boss, ma in concreto non offre nulla che non si sia ampiamente già visto e tutto ciò che ruota attorno a questo impianto risulta evidentemente sacrificato, in particolare i contenuti che sono parecchio limitati.

Se è vero che Hades ha riscosso un grande successo, spingendo i limiti del sottogenere roguelike grazie a uno stile indiscutibile e a soluzioni molto interessanti sul piano del gameplay e della struttura, non è detto che chiunque sia in grado di fare altrettanto. Ecco, Lone Ruin è la dimostrazione concreta di questa semplice osservazione, visto che prova a prendere in prestito alcuni elementi del gioiellino di Supergiant, ma non riesce a sfruttarli in maniera efficace .

Sul piano del gameplay la sensazione è che le nostre scelte non incidano davvero sullo svolgersi degli eventi, ma è in generale il basso livello produttivo a conferire all'intera esperienza un'aura di scadente approssimazione, che si percepisce fin dalle prime battute e sfocia anche nella mancanza di funzionalità utili come la possibilità di saltare sequenze già viste in precedenza.

Peculiare esponente del genere dei film interattivi, Mia and the Dragon Princess parte con buoni presupposti ma si perde non appena le sequenze introduttive lasciano posto al gioco vero e proprio, che si distingue per una serie di scelte narrative discutibili e capaci spesso di sfociare nell'insensato spinto, specie quando i personaggi tirano fuori dal nulla delle mosse di kung fu, dando vita a scontri improbabili.

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum, la faccia di chi ha comprato il gioco a prezzo pieno

Fatale passo falso di Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum rappresenta quel genere di produzioni, anche piuttosto importanti, che non si sa perché ma arrivano nei negozi in uno stato assolutamente pietoso, senza che nessuno se ne sia accorto durante lo sviluppo. I problemi del gioco non si limitano tuttavia al pur mediocre comparto tecnico, bensì vanno decisamente più a fondo.

In pratica ogni singolo aspetto di quest'avventura ispirata alle opere di Tolkien appare fortemente datato, derivativo nella migliore delle ipotesi. Le prime fasi della campagna si trascinano fra banalissime missioni di raccolta, come in un gioco su licenza mal riuscito, e un mix sconclusionato di fasi stealth e platforming fuori tempo massimo. Si salva l'interpretazione di Wayne Forester, ma il resto andrebbe lanciato tra le fiamme del Monte Fato: lo abbiamo suggerito nella recensione di The Lord of the Rings: Gollum.