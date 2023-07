DNF Duel: annunciata la data di uscita di Spectre

Il Season Pass di DNF Duel include in totale cinque personaggi, Spectre inclusa. Il secondo lottatore debutterà nel corso dell'autunno 2023, il terzo durante l'inverno, mentre il quarto e quinto arriveranno durante il 2024.

Dopo una lunga attesa infine è stata annunciata la data di uscita di Spectre , il primo personaggio DLC di DNF Duel . Sarà disponibile a partire dal 12 luglio 2023 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch, come parte del Season Pass che verrà pubblicato in concomitanza.

Non solo un nuovo personaggio

Assieme a Spectre arriveranno per tutti i giocatori di DNF Duel, anche quelli che non acquisteranno il Season Pass, due nuovi sistemi di gioco, ovvero Indomitable Spirit e Cube Select, come parte dell'Awakening System.

Il Cube Select permette di scegliere uno tra vari potenziamenti e bonus da attivare per il proprio personaggio quando la sua barra della vita scende sotto il 50% o il 30% che potrebbe ribaltare le sorti dello scontro. L'Indomitable Spirit invece è una meccanica che permette di bloccare anche gli attacchi più potenti usando determinati input durante la guardia, al costo di subire dei danni per ogni mossa parata.