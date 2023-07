Fortnite: al via l'evento Fuga Estiva, con un'area a tempo limitato e ricompense

Tra le novità troviamo una nuova area chiamata Laguna Lugubre , che sarà disponibile solo durante lo svolgimento dell'evento e che quindi vi conviene esplorare prima che sia troppo tardi. Per combattere l'afa inoltre i giocatori potranno usare oggetti come il "Cono gelato ghiacciato" e lo "Speciale di Cornetto". La pistola a razzi invece è stata sostituita con la variante pirotecnica.

È iniziato oggi Fuga Estiva , il nuovo evento a tempo limitato di Fortnite che sarà disponibile fino al 18 luglio 2023 , che proporrà tante attività per i giocatori del battle royale di Epic Games.

Incarichi estivi

Non mancheranno anche una serie di nuove attività da svolgere. I giocatori di Fortnite potranno cimentarsi negli incarichi di Dissetamento, Festa in Laguna e Fai un'entrata a effetto, che si sbloccheranno progressivamente durante lo svolgimento dell'evento. Per l'esattezza:

Incarichi Dissetamento: disponibili dal 4 al 7 luglio, con PE e la "Copertura Banane" come ricompense

Incarichi Festa in Laguna: disponibili dall'8 all'11 luglio, con PE e "Dorso decorativo Treezy" come ricompense

Incarichi fai un'entrata a effetto: disponibili dal 12 al 16 luglio, con PE e "Scia Salto dei boccioli" come ricompense

Completando 14 incarichi Fuga Estiva otterrete il dorso decorativo "Fronde Selvagge", con 18 il deltaplano "Bugsy" e con 24 l'emote "Brindisi al cocco" e la schermata di caricamento "Fuga lagunare".

Inoltre, distruggendo 10 pietre durante l'evento riceverete il piccone "Ascia manufatto", mentre arrampicandovi entro 30 secondi dopo aver sfondato una porta otterrete la copertura "Mare stellato"