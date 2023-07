WRC 23: la data di uscita sarebbe stata rinviata, secondo billbil-kun

WRC 23 non è stato ancora presentato ufficialmente da EA e Codemasters, eppure grazie a una soffiata dei mesi scorsi da parte del noto leaker billbil-kun era trapelata la possibile data di uscita del gioco, ovvero il 28 luglio, che tuttavia pare sia stata rinviata internamente.

Con un report pubblicato su dealabs, la stessa gola profonda ora afferma che la data di lancio di WRC 23 è stata posticipata, con il gioco che dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi in un giorno non precisato prima dell'1 novembre 2023.

billbil-kun ha riferito di non avere informazioni più precise sulla pubblicazione e sui motivi che hanno portato a questo rinvio. Solitamente questa decisione viene presa per dare il tempo necessario al team di sviluppo di apportare gli ultimi ritocchi a un gioco prima dell'uscita. Sembrerebbe così anche per WRC 23, visto che parliamo di un posticipo di soli pochi mesi, sempre a patto che queste indiscrezioni siano vere.