The Settlers: New Allies è disponibile oggi su console

The Settlers: New Allies continua a muoversi piuttosto in silenzio, come dimostra anche l'arrivo della data d'uscita su console passato quasi in sordina: il gioco sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Amazon Luna proprio oggi, 4 luglio 2023.

Non è prevista una versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S, ma il gioco può essere utilizzato in retrocompatibilità sulle console di nuova generazione. L'annuncio dell'arrivo del gioco è stato affidato a un tweet da parte dell'account ufficiale, senza grandi fanfare.